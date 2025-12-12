Galatasaray'da Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina kadroda yer almadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay." - İSTANBUL