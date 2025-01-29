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Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile yapacağı maç için kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Ayrıca transfer görüşmeleri devam eden Hakim Ziyech de kadroda bulunmuyor.

Süper Lig devi Galatasaray, Ajax ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçı kamp kadrosunu açıkladı.

3 EKSİK VAR

Kadroda sakatlıkları süren Mauro Icardi ve Kerem Demirbay dışında transfer görüşmeleri yapan Hakim Ziyech yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosunu belli oldu

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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