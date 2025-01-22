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Galatasaray'ın Ahmed Kutucu transferinde beklenmedik gelişme

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Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için prensip anlaşmasına varan Galatasaray, milli futbolcu ve menajeriyle masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar ile Ahmed arasındaki ilk görüşme olumsuz geçti. Temasların devam ettiği belirtilirken, transferin gerçekleştirilmesi halinde Cimbom'un kasasından 6 milyon euro bonservis bedeli çıkacak.

Transfer çalışmaları sürdüren Galatasaray, hücum hattına takviye için milli futbolcu Ahmed Kutucu'ya talip olmuştu. Sarı-kırmızılıların söz konusu transferde sona yaklaştığı belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

EYÜSPOR İLE ANLAŞMA TAMAM: 6 MİLYON EURO

Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun kulübü Eyüpspor ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılılar Ahmed ile de anlaşması halinde bu transferi 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirecek.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, yaptığı açıklamada Galatasaray ile büyük oranda anlaştıklarını açıkladı. Kulaksız, "Ahmet Kutucu için Galatasaray ile % 80'lere geldik. Henüz bitmiş resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AHMED İLE İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Galatasaray, Eyüpspor ile yaptığı görüşmelerin ardından Ahmed Kutucu ve menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan bu ilk görüşme olumsuz geçti. Haberde Ahmed ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki temasların devam ettiği belirtildi.

AHMED'İN SEZON PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 20 maça çıktı. Ahmed, bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asitlik perfomrans sergiledi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun, bu sezon Süper Lig'e yükselen takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın Ahmed Kutucu transferinde beklenmedik gelişme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ergin:

Ahmed teklifi kabul et sezon sonunuda şampiyonluk kupası kaldır.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu Ahmet Kutucu kim yahu...Gs nin teklifini kabul etmeyecek yerli topçu olamaz...

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