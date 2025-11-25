Haberler

Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi
Güncelleme:
Galatasaray, kendi sahasında 1-0 kaybettiği Union Saint-Gilloise müsabakasıyla birlikte evinde 33 maç sonra mağlup oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilerek iç sahada 33 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.
  • Galatasaray'ın 33 maçlık serisi 24 galibiyet ve 9 beraberlik içeriyordu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yu konuk etti.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.

33 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Cimbom bu müsabaka öncesinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmiş daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
