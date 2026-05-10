Selendi sarı-kırmızı renklere büründü

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu, Türkiye genelinde olduğu gibi Selendi ilçesinde de büyük bir coşku ve yoğun katılımla kutlandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından ellerinde bayraklar ve meşalelerle sokaklara akın etti. İlçe merkezinde oluşturulan araç konvoyları renkli görüntülere sahne olurken, taraftarlar marşlar söyleyip tezahüratlar yaparak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Kutlamalar sırasında yakılan meşaleler ve havai fişek gösterileri geceyi adeta görsel şölene dönüştürdü. İlçe merkezinde toplanan yüzlerce taraftar, uzun süre "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaptı.

Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda vatandaşlar, tarihi şampiyonluğun mutluluğunu hep birlikte yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı