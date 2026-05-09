Bolulular meydanlarda Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonundaki şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Bolu'da düzenlenen kutlamalarla büyük bir sevinçle karşılandı. Binlerce taraftar, araç konvoyları ve marşlarla şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda bitime 1 hafta kala ligi zirvede tamamlayarak tarihindeki 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi, Bolu'da binlerce taraftarın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray'ın ligdeki 26. zaferi, Bolu'da büyük bir sevince sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte evlerinden ve kafelerden çıkan sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar, şehrin en işlek noktalarına akın etti. Şampiyonluk coşkusunu araçlarıyla yaşamak isteyen yüzlerce taraftar, İzzet Baysal Caddesi ve çevre yollarda uzun konvoylar oluşturdu. Kornalar çalarak ve araçlarının camlarından Galatasaray bayrakları dalgalandırarak şehir turu atan taraftarlar, trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu. Kutlamaların asıl merkez üssü ise Valilik Meydanı oldu. Kısa sürede alanı hınca hınç dolduran binlerce Bolulu, hep bir ağızdan söyledikleri marşlar ve bestelerle 26. şampiyonluğu doyasıya kutladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
