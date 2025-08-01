Galatasaray'ın 2025/26 Sezonu Hazırlıkları Sürüyor
Galatasaray, 2025/26 sezonu hazırlıklarına Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanla devam etti. Victor Osimhen, takımdaki ikinci sezonunun ilk antrenmanına çıktı. Antrenman, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışmalarla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın Lazio'yu konuk edecek.
GALATASARAY, 2025/26 sezonu hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekipteki 2'nci sezonunun ilk antrenmanına çıktı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.00'da Rams Park'da Lazio'yu konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor