Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, kaleci transferiyle birlikte orta sahaya da yıldız bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Fichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Manchester City forması giyen yıldız orta saha İlkay Gündoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılıların Galatasaray taraftarı olan İlkay'a yüksek bir maaş teklifinde bulunduğu ve iki taraf arasında prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

CITY İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

İlkay Gündoğan ile anlaşmaya varan Galatasaray, Manchester City ile pazarlıklara başlamaya hazırlanıyor. Haberde, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın 34 yaşındaki oyuncunun ayrılığına izin vereceği, geriye sadece bonservis pazarlıklarının kalacağı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.