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Galatasaray ile Kocaelispor, 43. randevuda

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- İki takım arasında oynanan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı

Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın toplam 77 golüne, Kocaelispor 40 golle yanıt verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray ile Kocaelispor, ligde daha önce İstanbul'da 21 kez karşılaştı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 47 golüne, Kocaelispor 27 golle yanıt verebildi.

Sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'u 3 maçtır yenemiyor

Galatasaray, Kocaelispor karşısında son 3 lig maçında galibiyet yaşayamadı.

Rakibini son olarak 21 Eylül 2008'de deplasmanda 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, 22 Şubat 2009'da İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 5-2 kaybetti.

Kocaelispor'un 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e döndüğü geçen sezon iki ekip yeniden karşılaştı. Kocaeli'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

En farklı skorlu galibiyetler

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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