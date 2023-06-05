Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: '2 yılda 2 şampiyonluk, keyfimizi sürelim'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Nef Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonluk kutlamaları sonrası basın mensuplarına konuştu.

Öztürk, ilk olarak şunları söyledi;

Metin Öztürk, "Galatasaray Lisesi'nden kaynaklanan farklı bir atmosfer var" diyerek, "Burada para geçmiyor. Burada akıl, yönetim, bilgi, donanım geçiyor. Dolayısıyla 2 yıl üst üste şampiyon olamayınca paketleyip gönderiyorlar. Onun için biz 1 yıl daha kalmak için önümüzdeki sene de şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.