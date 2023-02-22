Galatasaray ihtarname iddialarını yalanladı: Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağı yok

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Yusuf Demir için Rapid Wien'e yapması gereken ödemeyi geciktirdiği için ihtarname aldığı öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetti ve Rapid Wien'in vadesi geçmiş herhangi bir alacağının bulunmadığını belirtti.

Galatasaray, Rapid Wien'den 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in ödeme planını 5 taksit olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılıların taksiti ödemeyi geciktirdiği için ihtarname aldığı öne sürülürken, Galatasaray bu iddiayı reddetti.

"RAPID WIEN'İN HERHANGİ BİR ALACAĞI BULUNMAMAKTADIR"

İddiaları yalanlayan Galatasaray yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerini kullandı.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla sadece 5 lig maçında forma giyebilen Yusuf Demir, 77 dakika sahada kalabildi. Yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda yer bulamayan genç futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kastamonuspor mücadelesinde ise 63 dakika şans buldu.