Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'ye yer açmak için Mauro Icardi'nin sözleşmesini Süper Lig için dondurdu. Sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi, şu anda Arjantin'de tatilini sürdürüyor.
Süper Lig devi Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.
SÖZLEŞMESİ DONDURULDU
Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.
DERBİYE DAVET EDİLDİ
İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.