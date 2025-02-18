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Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'ye yer açmak için Mauro Icardi'nin sözleşmesini Süper Lig için dondurdu. Sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi, şu anda Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.

DERBİYE DAVET EDİLDİ

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

YEE ICC EGLEN ENAYI PARASI GUNUNU GUN ET ARADA BI GEL YALAKALIK YAP GIT AMA KULUBE 1 2 FOTO AT SALLA SONA ALEM YAP

Yorum Beğen19
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Haber Yorumlarımustafa yıldırım:

Bu enayilerin parasını Falcao da çok yemişti tatillerde :):):)

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ye oğlu ye.enayi parası bunlar....

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıFA null:

aklı başlarına yeni geldi

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Yorum Beğenme3
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