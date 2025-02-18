Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.

DERBİYE DAVET EDİLDİ

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.