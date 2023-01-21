Galatasaray'ı terk ediyor, İstanbul'u değil! Seferovic'ten kimse bu imzayı beklemiyordu
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Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic'i Başakşehir gündeminde aldı. İsviçreli golcünün de transfere sıcak baktığı belirtilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezon başında ses getiren transferlerinden biri olan Haris Seferovic, beklentileri karşılaşamadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan deneyimli golcüye sürpriz bir talip çıktı.
BAŞAKŞEHİR'E YEŞİL IŞIK YAKTI
Fanatik'in haberine göre, Icardi ve Gomis'in gölgesinde kalan Haris Seferovic için Başakşehir devreye girdi. Turuncu-lacivertlilerin bu transferi bitirmek için istekli olduğu belirtilirken, İsviçreli golcü de Başakşehir'e yeşil ışık yaktı.
2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Sezon başında Benfica'dan Galatasaray'a katılan Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi.