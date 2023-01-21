Galatasaray'ı terk ediyor, İstanbul'u değil! Seferovic'ten kimse bu imzayı beklemiyordu

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sezon başında ses getiren transferlerinden biri olan Haris Seferovic, beklentileri karşılaşamadı. Sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan deneyimli golcüye sürpriz bir talip çıktı.

BAŞAKŞEHİR'E YEŞİL IŞIK YAKTI

Fanatik'in haberine göre, Icardi ve Gomis'in gölgesinde kalan Haris Seferovic için Başakşehir devreye girdi. Turuncu-lacivertlilerin bu transferi bitirmek için istekli olduğu belirtilirken, İsviçreli golcü de Başakşehir'e yeşil ışık yaktı.

2 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI

Sezon başında Benfica'dan Galatasaray'a katılan Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta forma giyerken, 2 gol atma başarısı gösterdi.