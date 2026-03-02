Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, mart ayında yoğun bir maç takvimiyle karşı karşıya. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa mücadeleleri arasında 20 gün içinde 6 resmi maça çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, sezonun en kritik dönemecine giriyor. Bu yoğun fikstür, hem fiziksel hem de mental anlamda Galatasaray için büyük bir sınav olacak.
20 GÜNDE 6 MAÇLIK YOĞUN TEMPO
Hem Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren hem Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden hem de Avrupa'da mücadele eden Galatasaray'ı sıkışık bir takvim bekliyor. Mart ayı sonundaki milli araya kadar sarı-kırmızılılar tam 6 resmi karşılaşma oynayacak.
Galatasaray, önce kupada Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Ardından 3 Mart'ta aynı rakiple bu kez Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sonrasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan "Cimbom", Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u sahasında ağırlayacak.
AVRUPA VE LİGDE KRİTİK SINAV
Liverpool maçının ardından ligde Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, 17 veya 18 Mart'ta İngiliz ekibiyle rövanş mücadelesine çıkacak. 27. haftadaki Göztepe deplasmanı ise milli takım programı nedeniyle ertelenecek. Yoğun fikstür, hem fiziksel hem mental anlamda Galatasaray için büyük bir sınav olacak.