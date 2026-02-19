Haberler

Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar

Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız, İtalyan basını tarafından eleştirilmişti. Bu hafta Como ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın etkisiz oyunu sonucunda flaş bir karar alarak Kenan Yıldız'ı yedeğe çekecek.

  • Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ı Serie A'daki Como maçında yedek kulübesine alacak.
  • Kenan Yıldız'ın yerine Jeremie Boga'nın ilk 11'de oynayacağı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, maç sonunda İtalyan basını tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

KENAN YILDIZ İÇİN KARAR

Serie A'da bu hafta Como ile karşılaşacak olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti, Galatasaray maçında etkisiz bir oyun sergileyen Kenan Yıldız ile ilgili flaş bir karar aldı.

YEDEĞE ÇEKİLECEK

Tuttosport'un haberine göre; Spalletti, cumartesi günü oynanacak maçta Kenan'ı yedeğe çekecek. Milli oyuncunun moralsiz olduğu ve bu nedenle teknik direktörü İtalyan teknik adam tarafından kenara alınacağı dile getirildi. Kenan'ın yerine Jeremie Boga'nın ilk 11'e ekleneceği ifade edildi.

