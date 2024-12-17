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Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı

Galatasaray, Heung Min Son'u da radara aldı
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Süper Lig devi Galatasaray, Dybala'dan sonra kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

Derbide Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Fenerbahçe'yle 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala için temaslara başladı.

HEDEFTE SON'DA VAR

Transferde Dybala ile de sınırlı kalmak istemeyen sarı-kırmızılıların kanat transferi için sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Heung Min Son için tüm şartları zorluyor.

Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı-kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya kadrosuna katmaya çalışacak.

252 GOLE KATKI SAĞLADI

2015 yılından bu yana Tottenham'da oynayan Güney Koreli yıldız, İngiliz ekibinde çıktığı 419 maçta 165 gol attı ve 87 asist yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Galatasaray dünya devi olma yolunda hızla ilerliyor.

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