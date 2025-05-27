Galatasaray HDI Sigorta, Faik Samed Güneş ile Anlaştı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sezonu ikinci tamamlamasının ardından milli oyuncu Faik Samed Güneş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SMS Grup Efeler Ligi'nde sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Faik Samed Güneş'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 32 yaşındaki milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Faik Samed Güneş, kariyerinde daha önce Halkbank, Maliye Milli Piyango ve Ziraat Bankkart takımlarında forma giydi.