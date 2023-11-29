Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, tur atlamak için her türlü galibiyet veya iki set alması yeterli olacak.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Galatasaray HDI Sigrota, rakibini 25-22, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında her türlü galibiyette veya alacağı iki setle tur atlayabilecek.
Kaynak: AA / Spor