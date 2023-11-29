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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak

29 Kasım 2023 10:42 Son Güncelleme: 10:44 Abone Ol

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın AOP Kifisias takımını ağırlayacak. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray, tur atlamak için her türlü galibiyet veya iki set alması yeterli olacak.