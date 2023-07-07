Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Sırp smaçör Nikola Mijailovic'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, geçen sezonu İtalya'nın Callipo Sport ekibinde tamamlayan Sırp smaçör Nikola Mijailovic'i transfer etti. 33 yaşındaki ve 1,91 metre boyundaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Mijailovic daha önce birçok farklı takımda forma giydi.