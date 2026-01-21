Haberler

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Pogdanka'yı ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek. Mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya) ve Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisi yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak