Galatasaray HDI Sigorta - Bogdanka LUK Lublin: 1-3

Galatasaray HDI Sigorta - Bogdanka LUK Lublin: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü maçında Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 4'üncü maçında 29 Ocak'ta Halkbank ile karşılaşacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Can, Gökçen, Ahmet, Wright, Maar, Alonso, Hasan (L), Caner (L)

BOGDANKA LUK LUBLIN: Young, Mc Carthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda, Hoss (L), Gyimah, Sasak

SETLER: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25

SÜRE: 110 dakika (33', 24', 26' 27')

Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü maçında sahasında konuk ettiği Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 4'üncü maçında 29 Ocak'ta sahasında Halkbank ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
