Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, adını çeyrek finale yazdırdı.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakada Galatasaray HDI Sigorta, rakibine 25-19, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 üstünlük kurdu.
Gruptaki iki maçını da kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda son 8 takım arasına kaldı.
Kaynak: AA / Spor