Haberler

Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu son maçında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabakada Galatasaray HDI Sigorta, rakibine 25-19, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 üstünlük kurdu.

Gruptaki iki maçını da kayıpsız geçen sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda son 8 takım arasına kaldı.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

title