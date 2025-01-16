Galatasaray, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL