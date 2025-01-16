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Galatasaray, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Hatayspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan ısınma ve pas çalışmaları ile geçti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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