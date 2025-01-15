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Galatasaray, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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