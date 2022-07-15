Galatasaray, Haris Seferovic transferinde masadan kalktı! Oyuncu için olumsuz rapor verildi
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Galatasaray'da imza aşamasına gelinen Haris Seferovic transferi rafa kalktı. Galatasaray sağlık kurulu, Benfica'dan kiralanması gündemde olan Haris Seferovic için olumsuz rapor verdi.
Galatasaray yeni golcü arayışlarını sürdürüyor. Haris Seferovic'e imza attırmaya hazırlanan Galatasaray, bu transferden vazgeçti. Yakup Çınar'ın haberine göre, Galatasaray sağlık kurulu, golcü oyuncu için olumsuz rapor verdi.
İMZA İÇİN GELİYORDU
Mostafa Mohamed ile yolları ayırması beklenen Galatasaray, Mohamed'in boşluğunu doldurmak için Benfica'dan Seferovic ile anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, bu transferden vazgeçti ve yeni golcü arayışlarına başladı.
3 TRANSFER YAPILDI
Çok sayıda takviyeye ihtiyaç duyan Galatasaray, şu ana kadar 3 futbolcuya imza attırdı. Sarı kırmızılı ekip, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.
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