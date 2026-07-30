Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah kuvvet ve koşu çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman topla ısınmayla başladı, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30'da İstanbul'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı