Galatasaray, Günay Güvenç'i transfer etti

Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i 3 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Günay Güvenç, Galatasaray'da sezonluk 19 milyon lira kazanacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takım 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Günay Güvenç, Galatasaray'da sezonluk net olarak 19 milyon lira kazanacak.

Tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da tamamlamıştı.