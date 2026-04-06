Galatasaray, Göztepe karşısında çıkış arıyor

Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olduktan sonra Göztepe ile yapacağı erteleme maçında 3 puan hedefliyor. Eksik oyuncular ve yeni dönen Leroy Sane ile takım, kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

LIVERPOOL limanında Avrupa defterini kapatan Galatasaray, Karadeniz'de Trabzonspor'a mağlup olarak hasar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'yi yenerek Ege'de kötü gidişata son vermek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a kötü bir futbolla 2-1 mağlup oldu. Zirve yarışında bordo-mavililerin kendisine yaklaşmasına izin veren sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle erteleme maçı daha da kritik hale geldi. Çarşamba günü Göztepe ile deplasmanda erteleme maçına çıkacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Galatasaray, İzmir'den 3 puanla ayrılıp, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile aradaki farkı 4'e çıkarmayı hedefliyor.

EKSİKLİKLER DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Liverpool maçında sakatlık yaşayan ve kolundan ameliyat geçiren Victor Osimhen, Göztepe deplasmanında da forma giyemeyecek. Brezilya'dan sakat dönen ve MR tetkiklerinde sol ayak bilek iç-ön yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara'nın da bu maçta ilk 11'de forma giymesi zor gözüküyor. Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da Göztepe karşısında forma giymeyecek.

LEROY SANE DÖNÜYOR

Galatasaray'da kırmızı kart cezasını tamamlayan Leroy Sane, Göztepe karşısında oynayabilecek. Trabzon deplasmanında üretkenlikte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Alman yıldızı çarşamba günü oynatması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Göztepe maçı hazırlıklarına Trabzon'dan döner dönmez başlayan Galatasaray, çalışmalara bugün 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
