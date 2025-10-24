Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor