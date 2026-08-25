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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde devam etti. Antrenmanda pas ve topa sahip olma çalışmaları yapıldı; yarın saat 18.00'de idmanla hazırlıklar sürecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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