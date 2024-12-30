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Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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