Galatasaray, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor