Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlamasıyla verilen mahkûmiyet kararını kaldırarak beraatine hükmetti.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın beraatine hükmetti.
  • İstinaf mahkemesi, Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti.
  • 7258 sayılı Kanun, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarının izinsiz şekilde oynatılmasını suç olarak düzenliyor.

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen mahkûmiyet kararı kaldırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Yazgan'ın beraatine hükmetti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Eray Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı kaldırıldı ve Yazgan hakkında beraat kararı verildi.

7258 SAYILI KANUN NEDİR?

7258 sayılı Kanun, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarının izinsiz şekilde oynatılmasını suç olarak düzenliyor. Bu suç, yasa dışı bahis faaliyetinin doğrudan düzenlenmesi veya bu sürece herhangi bir şekilde dahil olunması durumunda oluşuyor.

DURSUN ÖZBEK DESTEK VERMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayındaki olağan divan kurulu toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eray Yazgan'a destek vermişti. Özbek, Yazgan'ın sadece imza yetkilisi olduğu için ceza aldığını belirterek, üst mahkemeden kararın döneceğine inandığını ifade etmişti.

Yorumlar (4)

k6vpppk8sb:

şaşırmadık gs nin oyunları birgün patlar ama ne zaman dur bakalım!!

Tutankamon Hoca:

Hiç şaşırmadık villada aramızda kalsın burada konuştuklarımız basına sızmasın diyen birileri vardı yani şaşırmadık bunlar bu kadarr korunup kullanırken kimde futbol aşkı yürek bilek savaşma ruhu kaliyorki

1gerceklerinsesi:

Eray yazgan kim abi

Bay Baykush:

Galatasaray 'ın Genel Sekreteri. Kumpası atlatmış, üzerine atılı suçlamalardan yüksek mahkeme kararıyla aklanmış oldu. Sütte leke olur, Galatasaray 'da olmaz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

