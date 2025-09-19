Galatasaray Genel Kurul Toplantısı Tarihi Duyuruldu
Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 18 Ekim'de tekrarlanacak.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.