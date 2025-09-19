Haberler

Galatasaray Genel Kurul Toplantısı Tarihi Duyuruldu

Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantı 18 Ekim'de tekrarlanacak.

Galatasaray Kulübünde yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihi duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre genel kurul toplantısı, 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 18 Ekim Cumartesi günü çoğunluk aranmaksızın aynı yer ve saatte düzenlenecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
