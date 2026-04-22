Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu ıslıklandı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Taraftarlar, kaleci Günay Güvenç ve futbolcu Ahmed Kutucu'yu ıslıkladı, ancak kale arkasındaki taraftarlar Günay'a destek verdi.
Galatasaray'ın, Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kaleci Günay Güvenç ile futbolculardan Ahmed Kutucu ıslıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibine 2-0 yenildi ve kupadan elendi. Müsabakada Galatasaraylı taraftarlar, performanslarından dolayı kaleci Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu'ya ıslıkla tepki gösterdi. Kale arkasında sarı-kırmızılı taraftarlar ise yaptıkları tezahüratlarla Günay'a destek verdi.
Müsabakanın sona ermesinin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, kaleci Günay Güvenç'in yanına gitti ve teselli etti. - İSTANBUL