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Galatasaray : "Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao günü tedaviyle geçirmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı