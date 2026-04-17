Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kafile, akşam saatlerinde hava yoluyla başkent Ankara'ya gidecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.