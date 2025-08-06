Galatasaray, Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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