Galatasaray, Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor