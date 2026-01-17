Haberler

Galatasaray Gaziantep FK maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşmada VAR hakemi Alper Çetin olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Galatasaray- Gaziantep Fk karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray, Gaziantep Fk'yı konuk edecek. Bu karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Yiğit Arslan olacak.

Galatasaray - Gaziantep FK müsabakasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak. - İSTANBUL

