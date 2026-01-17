Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşılaştı. İlk yarıda her iki takım da fırsatlar bulmasına rağmen, devre 0-0 sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Perez, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı, Maxim, Bayo, Draguş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray- Gaziantep Fk maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

10. dakikada sol kanattan 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına sokulan Barış Alper Yılmaz'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

21. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Lemina'nın bekletmeden vuruşunda top, az farkla oyun alanını terk etti.

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınındaki Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünde auta çıktı.

29. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde penaltı noktasında iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topu Maxim, arka direğe ortaladı. Nazım Sangare'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
