Galatasaray, ligde 4. kez berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile berabere kalarak bu sezon 4. beraberliğini aldı. Maçta ilk yarı 0-0 sona ererken, Galatasaray ikinci yarıda 1-0 geriye düştü ancak maçı 1-1 tamamladı.

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 sona eren ve ikinci yarıda 1-0 geriye düştüğü müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aslan, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda ligde 4. beraberliğini aldı. Cimbom, bu sezon ligde daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile berabere kalmıştı.

Bu maçın ardından puanını 43'e çıkaran Galatasaray, ligde gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak. - İSTANBUL

