Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya geldi Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya geldi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya geldi. Graz Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve oyuncularla tek tek fotoğraf çektirdi. Güçlükle takım otobüsüne binen kafile, kara yoluyla kamp yapılacak olan Bad Waltersdorf bölgesine gitti.Sarı-kırmızılılarda Emre Taşdemir ve Boey kafilede yer almazken; transfer görüşmeleri yapan Marcao Teixeira da İstanbul'da bırakıldı. - Marcao Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Spor Haberler

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