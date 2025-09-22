Haberler

Galatasaray, Freddie Gillespie ile Güçleniyor

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 28 yaşındaki ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti. Gillespie, 2025-2026 sezonunda sarı-kırmızılı takımda görev yapacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Freddie Gillespie'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Gillespie, 2025-2026 sezonunda Galatasaray'da görev yapacak.

Tecrübeli pivot, NBA'de Toronto Raptors ve Orlando Magic deneyimlerinin yanı sıra Almanya'da Bayern Münih, Sırbistan'da Kızılyıldız, Yeni Zelanda'da New Zealand Breakers ve İtalya'da Olimpia Milano formalarını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
