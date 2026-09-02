Galatasaray'dan Leipzig'e genç stoper takviyesi
Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den Fransız futbolcu El Chadaille Bitshiabu'nun bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon avro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro olduğu ve oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.
Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.
Kaynak: AA