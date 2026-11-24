Galatasaray, FIBA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Kangoeroes Mechelen'i ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak maçta sarı-kırmızılılar 6 puanla 3. sırada yer alırken, galibiyeti bulunmayan Belçika temsilcisi son sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında B Grubu'nda yarın Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Grubunda 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 6 puanla 3. sırada bulunuyor.
Geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan Belçika temsilcisi ise son sırada yer alıyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, grubundaki son maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 68-51 yenmişti.
Kaynak: AA