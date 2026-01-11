Haberler

Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Fethiyespor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynayacağı Fethiyespor ile maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaparak başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ve çeşitli çalışmalarla tamamlandı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Fethiyespor ile maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a tepki

Okan Buruk'a isyan etti: Fenerbahçe ile oynuyorsan...
Musk 3 yıl verdi: Tıp okumayın, Optimus robotları en iyi cerrahlardan daha iyi olacak

"Bu bölümü sakın okumayın, robotlar 3 yılda herkesten iyi yapacak"
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir