Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve çift kale maç ile tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 Ocak Salı günü Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Topa sahip olma idmanıyla devam eden antrenmanın savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.