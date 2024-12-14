Üye Girişi
Haberler
PKK/YPG endişeli: ABD'nin bizi terk etmesinden korkuyoruz
Terör örgütünün en büyük korkusu! ABD'ye yalvarmaya başladılar
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon görevden alındı
Ülkesini yangın yerine çeviren devlet başkanı görevden alındı
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var
Asgari ücret için rakamı arşa taşıyan bir parti lideri var

Galatasaray Ferdi Kadıoğlu için düğmeye bastı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan ayrılması durumunda Türkiye'ye dönecekse Galatasaray'da forma giymesi için operasyonun başlamasını istedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ferdi Kadıoğlu için transfer çalışması emrini verdi.

GALATASARAY DEVREYE GİRECEK

Okan Buruk'a göre Ferdi'nin Ocak'ta ya da sezon sonunda olmasa da Brighton'da istediğini bulamazsa Türkiye'ye dönmeyi düşünürse Galatasaray'ın en doğru seçim olduğuna inandırılması gerektiğini savunuyor. Psikolojik olarak Ferdi'yi Türkiye'ye dönüşünde parçalıyı giymeye hazırlamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Kariyerine Hollanda ekibi NEC Nijmegen takımında başlayan ve 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe'de bambaşka bir oyuncuya dönüşen Ferdi Kadıoğlu, sezon başında İngiltere'nin yolunu tutmuştu. A Milli Takım forması giyen yıldız futbolcu, bonservis rekoru kırarak Brighton'a imza attı.

Galatasaray Ferdi Kadıoğlu için düğmeye bastı
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
img

Dilan Çiçek Deniz neye uğradığını şaşırdı! Apar topar hastaneye gitti
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAsil Türk:

Siz olun kramponunu bile alamazsınız Hayal kurmayın.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Baki:

Nah gelir

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Nuri Alço da GS ye transfer oluyor mus icardi ve Van'da nara için

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

gerek yok bence kalsın.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

haberlercom takip etmeyi bırakıyoruz.boş haber yalan haber.milleti kışkırtıcı haberler.yalnızca siteye ziyaret edilsin diye.insanların bilgi seviyesini ayak altına alan bir yapı.yararı yok zararı cok.herkese ciddi tavsiyemiz olsun.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babası yeni bir iddia ortaya attı
Kızına şantaj yapan genci öldürmüştü! Maktulün babasından yeni iddia
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Seren Serengil'den bomba iddia: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı
Evinin önünden yayın açtı! Olay yaratacak Cübbeli Ahmet iddiası

Son Dakika Haberleri

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (14 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bu gece deprem olacak mı? Bu gece İstanbul'da, Bursa'da Marmara Bölgesi'nde 7.1 büyüklüğünde deprem olacağı iddiası nedir? İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 14-15 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.