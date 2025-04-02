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Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eleyerek Yarı Finale Yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacaklar.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan yarı finalde İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile oynayacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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