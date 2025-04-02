Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eleyerek Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan yarı finalde İskenderunspor'u eleyen Konyaspor ile oynayacak.

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