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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Mağlup Etti

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve maçın detayları haberimizde.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Lucas Torreira'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

57. dakikada sol taraftan Kerem'in yaptığı ortada Icardi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

61. dakikada Nicolo Zaniolo sağ taraftan ceza sahasına girerken Luan Peres'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Aldulkadir Bitigen, Peres'e direkt kırmızı kart gösterdi.

71. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla dokunduğu top penaltı noktası üzerinde Mauro Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

79. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Nicolo Zaniolo ceza yayına yakın bir noktadan şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Süleyman Özay xx, Mustafa Savranlar xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx (Kaan Ayhan dk. 84 ?), Abdülkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Lucas Torreira xx (Mata dk. 84 ?), Berkan Kutlu xx, Nicolo Zaniolo xxx (Gomis dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz xx (Dries Mertens dk. 73 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Yunus Akgün dk. 87 x), Mauro Icardi xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Emin Bayram

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat x, Ferdi Kadıoğlu x, Samet Akaydin x, Attila Szalai x, Luan Peres x, Willian Arao x (İsmail Yüksek dk. 67 x), Arda Güler x (Emre Mor dk. 65 x), Miha Zajc x, Diego Rossi x (Bright Osayi-Samuel dk. 46 x), Michy Batshuayi x (Joshua King dk. 76 x), Enner Valencia x (Joao Pedro dk. 76 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Nicolo Zaniolo (dk. 29 ve 79), Mauro Icardi (dk. 71) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Luan Peres (dk. 61) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Victor Nelsson (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yükek, Zajc (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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